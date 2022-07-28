Совместное заседание Совета и Правления, посвященное подведению итогов за первое полугодие 2022 года, прошло накануне в Липецкой ТПП. В ходе работы отмечалась важная роль палаты в развитии предпринимательства в части реализации проектов государственно-частного партнерства, привлечения инвестиций и поддержки экспорта. Президенту Союза «Липецкая торгово-промышленная палата» Анатолию Гольцову от имени депутатов облсовета была высказана благодарность за активное сотрудничество с органами власти в сфере развития регионального бизнеса.

На заседании была представлена информация о внесенных в этом году поправках в Конституцию РФ, в которых было отмечено усиление на поддержку предпринимательских инициатив. В условиях усиления санкционного давления принимаемые меры поддержки экономики стали определяющими для государственной деятельности как модель экономического развития. Кроме того, говорилось о таких мерах поддержки, как кредитные каникулы (выданные до 1 марта 2022 года); льготное кредитование: оборотные и инвестиционные кредиты; сокращение издержек при приеме безналичных платежей. Также обсуждались актуальные вопросы налогообложения.

Были рассмотрены отчет ревизионной комиссии о деятельности Липецкой торгово-промышленной палаты за 2021 год и бухгалтерская (финансовая) отчетность ТПП за 2021 год. Члены Совета и Правления Липецкой ТПП отметили высокую эффективность работы палаты и утвердили все вопросы.

«Вместе с представителями бизнес-сообщества региона и в сотрудничестве с Липецкой торгово-промышленной палатой мы выработали практику постоянного обсуждения актуальных проблем. Конструктивный диалог помогает региону развиваться и в такие непростые времена, как сегодня», – неоднократно подчеркивал губернатор Игорь Артамонов.