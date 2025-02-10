Липецкий тракторный завод и другие предприятия региона продолжают активно развивать производство, соответствующее высоким стандартам качества. Так, ЛТЗ обратилось в Липецкую ТПП для проведения экспертизы промышленной продукции, а именно коммунальных машин различных модификаций. Это необходимо для подтверждения соответствия выпускаемой продукции требованиям, установленным постановлением Правительства РФ, с целью получения акта экспертизы и дальнейшего включения сведений о промышленной продукции в реестр Минпромторга России.

В рамках рабочей встречи представители Липецкой ТПП рассказали о необходимых этапах работы по подтверждению статуса российской промышленной продукции. Обмен мнениями между делегациями на встрече стал основой для новых совместных проектов и укрепления взаимодействия между бизнесом и торгово-промышленной палатой.

Еще одна крупная компания ООО «МОТОРИНВЕСТ» активно используют возможности Липецкой ТПП для получения документов по постановлению Правительства РФ. В ходе выездной проверки, проведённой экспертами Липецкой торгово-промышленной палаты, было установлено, что на производстве имеются все необходимые современные мощности, оборудование и квалифицированный персонал. Кроме того, проверка первичной документации подтвердила соответствие продукции требованиям, предъявляемым к российской промышленной продукции. По итогам проверки продукция предприятия включена в реестр Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Также благодаря специальным инвестиционным контрактам (СПИК), таким как у ООО «МОТОРИНВЕСТ», компании получают возможность развивать свои производственные мощности на территории Российской Федерации. Это, в свою очередь, способствует экономическому росту региона и постепенной локализации производства.

«Липецкая торгово-промышленная палата является надёжным партнёром для всех производителей, стремящихся подтвердить качество своей продукции и повысить конкурентоспособность на рынке», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов..

Узнать больше о возможностях получения акта экспертизы можно в Липецкой торгово-промышленной палате по телефону: +7(4742) 37-07-08.