Липецкая ТПП представила регион на Российско-Алжирском форуме

Делегация Липецкой области посетила Алжир с целью укрепления отношений с объединениями предпринимателей Алжирской Народной Демократической Республики, установления прямых бизнес-контактов, а также знакомства с новыми возможностями сотрудничества. Бизнес-миссия проходила с 21 по 24 апреля под эгидой Торгово-промышленной палаты РФ. Ее возглавил президент ТПП РФ Сергей Катырин. С российской стороны в Алжир отправились свыше 40 предпринимателей из Москвы, Татарстана, Липецкой, Рязанской областей и Чеченской Республики, а также руководители территориальных торгово-промышленных палат этих регионов.

Липецкую область представили сотрудник Центра поддержки экспорта Липецкой области (структурное подразделение центра «Мой бизнес») Виктория Огрызько и пять региональных компаний, заинтересованных в сотрудничестве с алжирскими бизнесменами: ООО «НМФ Амбилайф», ООО «Авикс Групп», ООО «Прицепцентр», ООО «ЗМК СТС» и ООО «Стальмонтажстрой». Возглавил региональную делегацию директор АНО «ЦПЭ Липецкой области», президент Торгово-промышленной палаты Липецкой области Анатолий Гольцов.

Программа включала участие в Российско-Алжирском деловом форуме, проведение B2B-переговоров, пленарное заседание «Алжир и Россия: инвестиционное и деловое сотрудничество, рабочие встречи и подписание двусторонних соглашений. 21 апреля состоялась встреча с министром внешней торговли и продвижения экспорта Алжира Мухаммедом Бухаром и Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике Александром Соломатиным.

По итогам бизнес-визита представитель липецкого предприятия ООО «НМФ Амбилайф» провел успешные переговоры с алжирскими компаниями «Ecit», «Engineering Procurement&Construction» и «Invest Consulting» о поставках оборудования для обеззараживания и очистки воздуха в помещениях. Предприятие «Прицепцентр» установило контакт с алжирским производителем автомобилей и комплектующих, что открывает перспективы для обмена производственным опытом и заключения экспортного контракта. Компания «Авикс Групп» ведет предварительные переговоры с алжирской «SARL RS LUBRIFIANT ALGÉRIE» о поставках твердых смазочных материалов, а также рассматривает возможность создания совместного производства. Кроме того, липецкая продукция вызвала интерес у компании «Амар Афтид», а с компанией «Йусуф» достигнута договоренность о подготовке перечня продукции для дальнейшего сотрудничества.

Алжирское предприятие «EPM PMO» проявило заинтересованность в приобретении прокатного стана у компании ООО «ЗМК СТС». Также липчане уже работают над составлением сметы на строительство завода по производству масел для компании «Elmaal». Предприятие «Holding Elec El Djazair» запросило у завода расчет стоимости строительства цехов для производства трансформаторов. Компания «LaBelle» выразила намерение закупить быстровозводимые здания на металлическом каркасе для нужд птицеводства.

В состав липецкой делегации вошел Государственный театр танца «Казаки России». Выступление театра стало важным элементом деловой миссии, подчеркивающим многогранность российско-алжирского сотрудничества, которое включает не только экономику, но и культурный обмен, способствующий взаимопониманию и дружбе народов. В Алжире на каждом из четырех выступлений «Казаки России» собирали аншлаг. Их посетили больше 5 тысяч местных жителей. Казачья культура, с ее воинскими традициями и гостеприимством, нашла отклик у жителей Республики, где также сильны традиции народного искусства.

«Бизнес-миссии – важный инструмент продвижения липецких компаний на международной арене, что способствует их дальнейшему развитию. Это возможность обменяться опытом с зарубежными коллегами и узнать о новых технологиях и практиках», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.