Липецкая ТПП принимает активное участие в обсуждении вопросов маркировки продукции в России

Маркировку товаров и борьбу с фальсификатом обсудили на заседании Совета руководителей торгово-промышленных палат России в Конгресс-центре ТПП РФ. В мероприятии приняли участие представители региональных палат, федеральных органов власти, делового сообщества и профильных организаций.

Региональным опытом легализации оборота продукции поделился директор АНО «ЦПЭ Липецкой области», президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов, который рассказал о преимуществах внедрения системы «Честный знак», а также уделил внимание сложностям при внедрении данного функционала. Эксперты согласились, что, несмотря на успехи, система маркировки сталкивается с определенными вызовами: необходимостью повышения технологической готовности регионов и улучшением взаимодействия между бизнесом и государством.

В рамках совещания участники обсудили создание на базе системы ТПП РФ консультационных пунктов по вопросам внедрения маркировки продукции, задачей которых станет не только информационная поддержка, но и защита интересов бизнеса с целью снижения негативного влияния маркировки на производственные процессы.

«Многие вопросы, касающиеся нововведений в стране, требуют участия экспертов как можно большего числа регионов, чтобы выработать объективное и удобное решение. Липецкая область и наша ТПП в частности в полной мере осознает ответственность за экономическую повестку», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.