Круглый стол «Россия-Австрия: сотрудничество на доверии» прошел в Торгово-промышленной палате Российской Федерации с участием представителей Липецкой области. Организовал встречу Российско-Австрийский деловой совет.

Несмотря на год пандемии, сотрудничество между двумя странами развиваются, показав свою прочность даже в непростой период, сообщили в Липецкой ТПП. На сегодняшнем этапе важно развитие передовых, ориентированных на будущее отраслей. Это IT-технологии, расширение деловой активности по теме устойчивого развития, говорилось в ходе делового общения. Также обсуждалось создание благоприятного бизнес-климата для австрийских инвесторов в Российской Федерации.

В Липецкой области сформирована прочная основа для успешной реализации инвестиционных проектов. «Мы постоянно нацелены на развитие и стремимся применять новые выгодные для инвесторов механизмы и инструменты поддержки инвестиций, – подчеркивает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов. – Мы дорожим созданной за последние годы репутацией дружественного к бизнесу, в том числе зарубежному, региона и постоянно совершенствуем работу в этой сфере».

В рамках деловой программы круглого стола в торжественной обстановке дипломом за развитие российско-австрийского делового сотрудничества наградили президента Липецкой торгово-промышленной палаты Анатолий Гольцова. В ответном слове он поделился опытом работы с австрийским бизнесом и рассказал о деятельности Липецкой торгово-промышленной палаты, направленной на развитие сотрудничества с Австрийской Республикой. Это, в частности, организация деловых миссий, выставок, образовательных и культурных мероприятий. Во многом благодаря этому на территории Липецкой области успешно функционируют предприятия с участием австрийского капитала – «Дока Липецк», «Хавле Индустриверке» и «Монди Лебедянь». «Благодаря культурным связям выстраиваются и мосты между бизнесом различных стран, происходит взаимное инвестирование», – отметил Анатолий Гольцов на круглом столе.