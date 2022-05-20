Союз «Липецкая торгово-промышленная палата» накануне Дня российского предпринимательства, который отмечается 26 мая, в неформальной обстановке провела деловой завтрак с представителями прокуратуры и бизнес-сообщества региона. Основной задачей встречи стало обсуждение в формате живого диалога вопросов нового законодательства в части проведения проверок, предоставления льгот и преференций бизнесменам в современных экономических условиях, повышение уровня правовой и финансовой грамотности предпринимателей, оказание содействия в развитии, снижение административных барьеров, обеспечение экономической стабильности в регионе.

Открыл встречу и представил присутствующих президент Липецкой ТПП, директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» Анатолий Гольцов. В беседе приняли участие заместитель областного управления экономического развития Кирилл Дождиков, заместитель прокурора Липецкой области Руслан Стрельников, председатель Липецкого регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Станислав Каменецкий, председатель ЛРО «Опора России» Андрей Плотников, советник председателя правления СППЛО Ольга Пинаева, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Бабанов и представители регионального бизнес-сообщества.

Кирилл Дождиков отметил, что благодаря таким встречам удается создать ряд механизмов взаимодействия с предпринимателями области. Во-первых, это Координационный совет по развитию малого и среднего бизнеса, во-вторых, взаимодействие с прокуратурой и Уполномоченным по защите прав предпринимателей для урегулирования проблемных вопросов бизнеса, в-третьих, в 2021 году в регионе появились бизнес-кураторы. Важно, чтобы инициативы бизнеса и конкуренция между компаниями проходила на понятных законных основаниях.

Заместитель прокурора Липецкой области Руслан Стрельников также отметил важность такого общения, он призвал предпринимателей обращаться в органы прокуратуры и подчеркнул, что прокуроры готовы внимательно изучить как общие, так и частные вопросы, что позволит повысить эффективность работы органов власти и организаций. Руководители объединений поблагодарили организаторов делового завтрака за возможность обсудить волнующие предпринимателей проблемы. «Такие неформальные встречи необходимы для того, чтобы предпринимателям было комфортно общаться с представителями власти, надзорных органов и бизнес-объединений. Мы постарались донести всю важность деловой дружбы между предпринимателями и теми, кто их поддерживает», – сказал Анатолий Гольцов.