Масштабный фольклорный праздник «Липецкая вечёрка» состоялся в Единый день фольклора в рамках Года культурного наследия народов России в Липецке. Весь вечер многочисленные творческие активности объединили на площади у Областного центра культуры, народного творчества и кино гостей и участников всех возрастов и интересов в любви к народной традиции.

С праздником липчан поздравляли творческие коллективы, исполнители, мастера декоративно-прикладного творчества из районов Липецкой области. «В регионе бережно хранят традиции, которые позволяют и через много поколений прикоснуться к культурному наследию наших предков», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.

На «проспекте мастеров» все желающие оценивали уникальные изделия и в режиме реального времени могли проследить рождение шедевров. А в импровизированной фотозоне гости примеряли народные костюмы. «Особый интерес вызвала елецкая рояльная гармонь – живое наследие нашего региона, включенное в список ЮНЕСКО. Под аккомпанемент этого уникального музыкального инструмента собирались на уличные «вечёрки» наши бабушки и прабабушки, чтобы спеть и сплясать так, чтоб душа радовалась. Также липчан привлекали представленные на празднике гусли и разнообразные свирели», – рассказали в управлении культуры и туризма Липецкой области.

Зрители плясали вместе с артистами, пели частушки, играли в старинные народные игры. Липчане пробовали яства в трактире русской кухни и смотрели представление Петрушки. Великолепным подарком всем собравшимся стали зажигательные выступления фольклорных коллективов Липецкой области и яркие дефиле традиционных и стилизованных костюмов. Мощь и красота русского фольклора нашли отражение в выступлении хедлайнера вечера – полуфиналистки шоу «Голос» Татьяны Качуриной, выступающей под псевдонимом «Матаня». Вечер завершил художественный фильм «Кащей Бессмертный» и праздничный фейерверк.