Липецкая виолончелистка покорила Астану

Липецкая виолончелистка Эльвира Фатишова выступила в кафедральном католическом соборе Астаны (Казахстан) с программами «Огонь органной души с нотками виолончели» и «Концерт орган плюс виолончель». Концерты прошли 28, 29 и 30 августа по инициативе Липецкого Дома музыки. В них также приняла участие белорусская органистка Мария Бельтюкова.

Для слушателей прозвучали произведения русских и зарубежных композиторов. В их числе – «Токката и фуга ре минор» Иоганна Себастьяна Баха, «Романс» Сергея Рахманинова, «Павана» Сергея Василенко, «Шведский танец» Макса Бруха, «Прелюдия ми минор» Николауса Брунса, «Песня черного лебедя» Эйтора Вила-Лобаса, «Восточная мелодия» Цезаря Кюи.

«Гастроли – это возможность для липецких артистов показать свои таланты за пределами региона, укрепить узнаваемость области и поднять престиж липецкой музыкальной школы», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.