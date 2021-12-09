Воспитанница Центра дополнительного образования Липецкой области Диана Петрова отмечена дипломом лауреата Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна», который прошел в Казани при поддержке Фонда президентских грантов. В столице Татарстана юная вокалистка боролась за главный приз вместе со 111 финалистами: исполнителями и коллективами, прошедшими серьезный отбор в регионах.

В Липецкой области сложилась эффективная система поддержки органами власти талантливых детей и молодежи. «Выявление одаренных юных жителей региона, создание условий для развития их творческих способностей – всегда среди приоритетов в работе областной власти на протяжении многих лет», – неоднократно подчеркивал глава исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

В Казани на суд жюри участники представили 73 творческих номера, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области. Специально для фестиваля «Добрая волна – 2021» организаторы – Академия популярной музыки Игоря Крутого – вместе с известными артистами подготовили интересную и динамичную концертную программу: совместные номера российских звезд и участников фестиваля, яркие вокальные партии, необычные дуэты, красочные танцевальные шоу и креативные видеопроекции, которые не оставили равнодушными ни самих участников, ни гостей фестиваля. В заключительный день состоялось самое долгожданное событие – гала-концерт, в котором на одной сцене с финалистами «Доброй волны» выступили Игорь Крутой, Анжелика Варум, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Светлана Сурганова, Олег Газманов. На гала-концерте липчанка Диана Петрова исполнила композицию «Подари улыбку миру». Вели программу тележурналист Вадим Такменёв и актриса театра и кино Ирина Безрукова.

Всем участникам финала Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля они вручили денежные вознаграждения и памятные подарки. «Для меня «Добрая волна» – самое грандиозное событие в жизни, – сказала 11-летняя Диана. – Фестиваль помог реализовать давнюю мечту – выступить на одной сцене с именитыми артистами. Спасибо педагогу Светлане Малявкиной, родному коллективу «Камертон» и родителям за такую возможность и поддержку!». Эфир гала-концерта «Добрая волна» покажут в рождественские праздники на телеканале НТВ.