Липецкая вожатая стала призером всероссийского конкурса

Вожатая из ДОЛ «Лукоморье» Наталья Трегубова стала призером Всероссийского открытого фестиваля медиапроектов об организации детского отдыха и детско-юношеского туризма «Лето в объективе».

Конкурс проходил с 1 сентября по 20 октября 2020 года. Его организаторы- Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения при поддержке Международного общественного фонда «Российский фонд мира» и Федерального агентства по туризму.

Основная цель конкурса – это формирования позитивного имиджа детского отдыха и активного детского туризма в Российской Федерации.

Участниками конкурса были вожатые и дети, принимавшие участие в летней оздоровительной кампании 2020 года, а также коллективные авторские группы, участники и организаторы летней оздоровительной кампании.

Всего для участия в этом федеральном проекте прошли регистрацию на сайте детскийотдых.рф и подали заявку более 500 авторов и творческих коллективов.

Напомним, ДОЛ «Лукоморье» является структурным подразделением областного Центра развития детского отдыха.