Ученица лицея №44 Липецка Александра Гусарова получила высший балл на ЕГЭ по литературе и русскому языку. Последние два года вместе с одноклассниками она готовилась к экзаменам под руководством своего отца Михаила Гусарова. Учитель русского языка и литературы лицея №44, Почетный работник общего образования РФ, победитель городского и лауреат областного конкурсов «Учитель года» сумел донести нужную информацию на все сто, сообщили в управлении образования и науки региона.

В этом году в Липецкой области три школьницы написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Помимо Александры Гусаровой отличились две выпускницы школы №68 Липецка – Анастасия Сладских и Юлия Часовская. «В 2021 году экзамен по русскому языку сдавали около пяти тысяч человек, более трети из них показали отличное знание предмета. Ребята набрали высокие баллы – от 80 до 100, тем самым улучшив показатель прошлого года», – отметил начальник Центра мониторинга и оценки качества образования Липецкой области Сергей Жданов.

На этой неделе свои результаты узнают участники ЕГЭ по профильной математике, истории и физике.

«Баллы, полученные выпускником, – это его персональный результат, высокое личное достижение. При этом главным индикатором успешной сдачи ЕГЭ является проведение процедуры оценки знаний школьников объективно и открыто, без организационных и технологических нарушений», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.