Выпускница липецкого лицея №66 Софья Сметанина единственная в Липецкой области написала ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов. Девушка собирается поступать на архитектурный факультет в Санкт-Петербурге, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

«До сих пор не верится, что у меня получилось! Математику люблю с самого детства. Всегда было интересно решать задачи, находить разные подходы. При подготовке к экзамену важно знать свои сильные и слабые стороны, обязательно делать все задания в комплексе. Верьте в себя, надейтесь на свои знания! Если вы усердно готовились к экзамену, то у вас всё обязательно получится», – поделилась эмоциями Софья.

Всего высокобалльниками стали 95 выпускников Липецкой области. Они сдали экзамен по профильной математике более чем на 80 баллов. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов считает, что ЕГЭ – это пропуск к дальнейшему образованию. «Наша основная задача – создать условия для непрерывного образовательного процесса, который способен обеспечить качество образования и воспитания подрастающего поколения. Важно, чтобы выпускники школ и дальше хотели учиться, работать над собой, расти и развиваться. Чтобы достичь успеха, нужно найти свой путь, и тогда будут открыты все дороги, появятся неограниченные возможности», – отмечает Игорь Артамонов.