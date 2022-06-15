Высший балл по химии и русскому языку получила выпускница 69-й школы города Липецка.

«Когда узнала результаты, плакала от счастья. Я долго к этому шла, упорно училась. Мечтаю поступить в медицинский вуз. Большую роль в подготовке сыграла педагог по химии Елена Муковнина. Экзамен не показался сложным. Была спокойна, ко всем заданиям я была готова. Одна задача заставила поломать голову, но я собралась, подумала, и всё получилось. Благодарю учителя русского языка и литературы Татьяну Моченову. Это педагог не только знающий и любящий свою работу, но и способный увлечь предметом школьников», — поделилась впечатлениями Юлия Ларина.