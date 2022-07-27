Двенадцатилетняя липчанка Элиана Русскова, представитель «Союза ЮИД Липецкой области», в своем юном возрасте активно пропагандирует правила дорожной безопасности – участвует в профилактических рейдах, дежурит с родительским патрулем у школ, выступает в специальных рубриках на радио и телевидении, вместе с друзьями-юидовцами готовит сценарии к профилактическим спектаклям и сама играет в них, а также сама сочиняет песни, посвящённые ПДД. В ее репертуаре такие музыкальные произведения как «Учите правила дорожного движенья», «Да здравствует ЮИД» и песня, которую девочка написала специально для конкурса «Звезда ЮИД» – «Воспитай в себе внимание».

Тематика дорожной безопасности знакома Элине с раннего детства – ее мама, Наталья Русскова, более двадцати лет сотрудничает с областной Госавтоинспекцией. Она сочиняет и исполняет песни, которые звучат на крупных и не очень, но неизменно важных мероприятиях. Именно Наталья написала гимн ЮИД Липецкой области, который поют не только в нашем регионе, но и на всероссийских конкурсах и фестивалях.

Кроме Элианы Руссковой в число номинантов конкурса вошли еще четыре юидовца из нашего региона – Екатерина Кожина из Задонска, Павел Клеников из села Каменское, липчанка Эвелина Азарова и Михаил Каширских из города Усмани.

Всероссийский конкурс «Звезда ЮИД так полюбился юным инспекторам движения, что стал традиционным. Его проводит редакция газеты «Добрая Дорога Детства» совместно с Госавтоинспекцией России, Минпросвещения России и Российским Союзом автостраховщиков.

Для участия в конкурсе ребятам надо было подготовить «Визитную карточку», репортаж «ЮИД говорит», написать эссе на тему «ЮИД в действии» и записать песню для номинации «Голос ЮИД». Дополнительные баллы юидовцы могла получить за хорошо оформленные свои страницы в соцсетях.

В компетентное жюри вошли представители учредителей, общественные деятели, педагоги, теле- и радиоведущие, известные певцы и артисты и, конечно, главный редактор федеральных изданий «Добрая Дорога Детства» и «STOP-газета» Алла Суражевская. «В этом году мы отметили для себя очень важную вещь: общий уровень работ участников вырос в несколько раз, и это радует, А еще это говорит о том, что вся работа ведется не зря, что наши пресс-центры существуют не зря, что все это – на благо наших детей. От всей души поздравляю победителей и каждого, кто принял участие… Я желаю вам дальнейших творческих успехов и удачи во всех начинаниях!», – отметила Алла Дмитриевна.

В этом году в оргкомитет поступило больше двух тысяч заявок из разных регионов. Липецкую область организаторы отметили в числе наиболее активных участников.