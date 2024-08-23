Второй агроагрегатор запустят в Липецкой области. Он специализируется на категории «зелень» и будет поставлять лук, укроп, кинзу, петрушку, шпинат, рукколу и салат айсберг в магазины Липецкой области и других регионов. Площадь помещения для предпродажной подготовки товара составляет более 1,5 тыс. кв. м, на предприятии установлено 5 линий упаковки и работает 70 сотрудников. Агроагрегатор может обрабатывать до 7 тонн продукции в сутки, а объемы поставки за год могут составить до 2 тыс. тонн.

Первый пилотный агроагрегатор был запущен в Липецкой области в 2022 году и зарекомендовал себя как успешный механизм реализации фермерской продукции. За время работы первого агрегатора отгружено более 6500 тонн овощей, яблок, более 60 тысяч единиц молочной продукции, более 54 тонны мясных и мучных полуфабрикатов, мясных и колбасных изделий. В проекте на сегодня задействованы 85 производителей, из них 37 соцконтрактников.

«Агрегатор» направлен преимущественно на поддержку малых форм хозяйствования. Благодаря проекту наши фермеры получают гарантированный рынок сбыта и стабильный доход, жители региона — свежие местные продукты без наценки. Мы планируем интегрировать в «Агрегатор» ещё больше получателей соцконтракта», – комментирует глава региона Игорь Артамонов.