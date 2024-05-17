Журналист телерадиокомпании «Липецкое время» Олеся Кузьмина стала лауреатом первого открытого конкурса региональной военной журналистики имени Бориса Максудова в направлении «Телевидение» (номинация «Программа»). Церемония награждения прошла в Сочи.

Олеся Кузьмина – автор цикла работ о бойцах специальной военной операции и их родных. Первый фильм «Мамы» вышел в эфир ТРК «Липецкое время» в ноябре 2023 года. В нём рассказывается о липчанках, потерявших сыновей на СВО и посвятивших жизнь общественной работе: отправке писем и гуманитарных грузов «за ленточку», организации спортивных турниров. Второй фильм трилогии «Мужики» посвящён боевому пути ветеранов СВО. Завершает цикл работа «Девчата», в которой исследуется тема долга, мужества, стойкости мам, жен и дочерей бойцов спецоперации, сообщили в областной телерадиокомпании.

На конкурс имени Бориса Максудова поступило 499 заявок, жюри оценивало более тысячи работ. В итоге было определено шесть победителей и 29 лауреатов премии.

«Наши парни – настоящие герои. Они заслужили публичное признание своими подвигами. Равно как и те, кто помогает им в тылу. Олеся Кузьмина рассказала о спецоперации через призму человеческих судеб. Приятно, что уровень работы нашего журналиста оценили на высоком уровне», – отметил губернатор Игорь Артамонов.