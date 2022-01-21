Этап Рапид Гран-при России 2022 года «Липецкая зима» пройдет 21-23 января в областном центре. Для участия в турнире по быстрым шахматам, который состоится в конференц-зале отеля «Липецк», уже зарегистрировались более 100 спортсменов, в том числе 10 гроссмейстеров, семь международных мастеров и 11 мастеров ФИДЕ.

Одной из главных звезд «Липецкой зимы» можно назвать 31-летнего рязанца Дмитрия Андрейкина, который своего наивысшего успеха в карьере добился в 2013 году, когда вышел в финал Кубка мира ФИДЕ. Андрейкин входит в тридцатку сильнейших шахматистов мира в классических шахматах и в десятку сильнейших в блице и быстрых шахматах.

Кроме того, в липецком турнире примут участие еще восемь гроссмейстеров. Это москвичи Павел Понкратов, Владимир Захарцов, Клементий Сычев и Борис Савченко, вологодец Вадим Моисеенко, тюменец Максим Чигаев, Алексей Гоганов из Санкт-Петербурга и Илья Ильюшёнок, выступающий за ХМАО-Югру. Единственным женским гроссмейстером соревнований станет москвичка Дарья Войт. Среди самых титулованных липецких шахматистов на данный момент – международный мастер Гор Айрапетян, мастера ФИДЕ Анатолий Казанцев, Андрей Грачев и Илья Григорьев, мастер спорта Олег Чеботарев, а также молодые талантливые спортсмены Семен Казьмин и Арсений Букатин.

Начало первого тура 21 января в 14.30. Соревнования пройдут с обсчетом российского и международного рейтингов, по швейцарской системе в 11 туров. Гарантированный призовой фонд – 500 000 рублей. Подробная информация представлена на официальной странице турнира http://chess48.ru/lipetskwinter2022/.

Увлеченный спортом глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно отмечал важность проведения в регионе столь представительных турниров для популяризации шахмат. «Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию», – подчеркивает Игорь Артамонов.