Уборку региональных дорог ведёт Липецкдоравтоцентр. В обслуживании у компании – 5500 километров трасс. В первую очередь в порядок после зимы приводят так называемую опорную сеть – дороги с наибольшей транспортной нагрузкой, связывающие крупные населённые пункты и Липецк с райцентрами.

В перечне обязательных весенних работ – уборка мусора, очистка проезжей части от песка и грунта, обновление разметки, покраска остановочных павильонов, обрезка лишней растительности, помывка и покраска барьерного ограждения и ямочный ремонт. Минувшая зима нанесла сильный урон покрытию изношенных дорог, где его не меняли более шести лет.

Сотрудники липецкого подразделения сегодня на спецтехнике подметали дорогу Липецк – Данков, убирали сорную растительность и сухостой вдоль дороги Пады – Крутогорье – Боринское, красили остановочные павильоны и наносили разметку на трассах Липецк – Усмань и Липецк – Доброе – Чаплыгин. На участке в районе Ратчино устраненяют колейность и моют ограждения, на трассе Липецк – Доброе – Чаплыгин грейдером выравнивают повреждённые обочины, красят опоры дорожных знаков, убирают песок и грязь у автобусных остановок. Следующей в порядок будут приводить дорогу Липецк – Борисовка.

В Усманском районе обновили разметку переходов на трассе Липецк – Усмань, там же рабочие красят остановочные павильоны. Ямочный ремонт и уборка мусора идёт на трассе Усмань – Поддубровка – Воробьёвка. Барьерное ограждение на опорной сети уже помыто, убран песок из заездных карманов, очищены и помыты три моста.

Задонское подразделение работает на автодороге Задонск – Донское. Там также убирают мусор, чистят остановочные площадки, занимаются разметкой. Ямочный ремонт идёт на автодороге Донское – Верхний Студенец.

Под Ельцом работу ведут на нескольких дорогах: на трассе Елец – Талица – Красное приводят в порядок барьерку, на дороге Елец – Долгоруково – Тербуны идёт покраска ограждений и ямочный ремонт, мусор убирают на подъезде от М4 к Становому, подметены южный подъезд к Ельцу и подъезд от М4 к Ключу Жизни.

По словам специалистов «Липецкдоравтоцентра», пока стоит ясная сухая погода, в первую очередь они стараются закончить покраску и ямочный ремонт. Параллельно уже начинается работа на объектах ремонта 2021 года. У предприятия – большой фронт: контракты заключены на обновление почти 300 километров региональных трасс.

«За последние годы в Липецкой области проложены новые участки автодорог, возведены современные мосты и транспортные развязки. Это позитивно сказывается на безопасности дорожного движения и в целом на качестве жизни людей», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.