ОГУП “Липецкдоравтоцентр” выиграло аукцион на выполнение работ по ремонту автодорог общего пользования регионального значения в районах Липецкой области в 2021 году (5 очередь), предложив за свои услуги 814 186 289 рублей (стартовая цена была – 904 651 432 рубля).

Оплачены работы будут из средств национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Согласно проекту госконтракта, подрядчику предстоит провести ремонт 15 участков региональных автодорог общей протяженностью более 102 км.

Ниже их перечень:

«Стебаево-Задонск-Долгоруково» км 6+578- км 13+ 491 в Липецком и Задонском районах; «Стебаево-Задонск-Долгоруково» км 15+740- км 19+953 в Задонском районе; «Стебаево-Задонск-Долгоруково» км 29+000- км 33+025 в Задонском районе; «Лев Толстой-Гагарино» км 0+000- км 10+000 в Лев Толстовском районе; «Лев Толстой-Домачи» км 1+320- км 4+780 в Лев Толстовском районе; «Стебаево-Задонск-Долгоруково» км 0+061- км 5+811 в Липецком районе ; «Ивово-Пружинки-Бруслановка – прим. к а/д Орел-Тамбов» км 0+000- км 17+500 в Липецком районе; «Подъезд к с.Боринское» км 4+330- км8+407 в Липецком районе; «Липецк-Данков» км 6+000- км 12+215 в Липецком районе; «Обход г. Липецка» км 0+000- км 1+605 в Липецком районе; «Обход г. Липецка» км 4+055- км 11+955 в Липецком районе; «Липецк-Октябрьское-Усмань с подъездом к г. Усмань» км 40+600- км 51+200 в Усманском районе; «Пластинка-Дмитриевка-Дрязги» км 9+708- км 16+000 в Усманском районе; «Чаплыгин-Троекурово» км 12+270- км 19+737 в Чаплыгинском районе; «Чаплыгин-Лев Толстой» км 8+774- км 15+110 в Чаплыгинском районе.

Подрядчику предстоит снять на этих объектах старое покрытие, устранить просадки и пучины, восстановить кромку, уложить 2-слойное асфальтобетонное покрытие, укрепить обочины щебнем и выполнить прочие работы, предусмотренные проектами.

Срок окончания работ – до 29 октября 2021 года.

Таким образом, “Липецкдоравтоцентр” к настоящему моменту выиграл уже три из пяти объявленных ранее в Липецкой области аукциона на ремонт региональных дорог в 2021 году (1-я, 2-я и 5-я очереди строительства) на общую сумму более 2,1 млрд рублей.

Один аукцион выиграло ООО “ИНФИНИТИ ГРУПП”.

Над определением еще одного подряда (4-я очередь с начальной ценой ≈ 597 млн рублей) работает комиссия.

Всего в этом году в рамках нацпроекта в Липецкой области запланирован ремонт 56 объектов дорог общего пользования регионального значения (424 км), из них 3 – в пределах агломерации (Липецк, Елец, Грязи, – 12,94 км).