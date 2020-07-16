«Липецкдоравтоцентр» признали одним из лучших предприятий в России

«Липецкдоравтоцентр» завоевал победу в номинации «Лучшее дорожное предприятие» во Всероссийском конкурсе «100 лучших предприятий и организаций России – 2020». Главным критерием конкурса стали показатели эффективности предприятий за 2019 год.

«Липецкдоравтоцентр» – одна из крупнейших компаний Липецкой области, осуществляющих содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования. Сегодня в зоне ответственности предприятия содержание и ремонт более пяти тысяч километров дорог регионального значения – это более 90%.

В августе 2019 года компания вступила в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». За полгода при поддержке экспертов Федерального центра компетенций предприятию удалось запустить цех по капитальному ремонту двигателей и ряд новых проектов по усовершенствованию производственных процессов и снижению себестоимости основной продукции.

Была выстроена система планирования ремонта и содержания автомобильных дорог, сегодня оно ведется с использованием интерактивной карты Yandex. Организован склад с адресным хранением материалов, что позволило значительно сократить время их поиска и транспортировки. За счет IT-приложения скорость выхода техники из ремонта на линию укладки асфальта сократилась с 12 до шести дней. Также были перераспределены логистические потоки, что помогло снизить время ожидания загрузки асфальта автотранспортом с двух часов до 15 минут, рассказал руководитель проекта ФЦК Николай Светов.

Общий эффект от оптимизации процессов по итогам 2019 года позволил повысить производительность труда на 32%. Было запущено два цеха по капитальному ремонту двигателей дорожно-строительной техники и логистический центр, проведена модернизация четырех асфальтобетонных заводов. «Липецкдоравтоцентр» признан одной из лучших площадок по передаче опыта внедрения бережливого производства и реализации проектной деятельности в дорожной отрасли.

Внедрение производственных систем с применением lean-технологий всегда приводит к очень хорошим результатам, считает глава региона Игорь Артамонов.

«Липецкая область успешно сотрудничает с Федеральным центром компетенций. Компании повышают свою производительность и получают новые возможности для дальнейшего развития», — отмечает Игорь Артамонов.