В Задонском районе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году приводят в порядок 10-километровый участок автодороги Скорняково – Донское 2-е – Докторово. На это отведено 112 млн рублей.

Специалисты «Липецкдоравтоцентра» уже выполнили фрезерование, переустроили дорожную одежду в местах пучин и сейчас укладывают выравнивающий слой асфальтобетона. Новое покрытие будет двухслойным. Кроме этого, предстоит еще укрепление обочин (их отсыпят щебнем), обустройство более 20 съездов и примыканий, нескольких остановок, нанесение разметки. Также отремонтируют 12 водопропускных труб и укрепят входных/выходных конструкций. Специалисты должны справиться с этим до ноября.

Ремонтный участок начинается в районе села Гагарино, а в Докторово он стыкуется со вторым объектом ремонта: тоже 10-километровым отрезком автодороги Каменная Лубна – Докторово – Куликовка. Он тянется до поворота на Красное. Его также приводит в порядок предприятие «Липецкдоравтоцентр». В целом через Докторово к концу осени будет проходить 20-километровый отрезок с новым покрытием. Этот маршрут соединяет два района – Лебедянский и Задонский, по нему курсирует транзитный транспорт к сахарному заводу и к федеральной трассе Орёл – Тамбов. Всего в этом году в Задонском районе сдадут 26 км отремонтированных дорог, сообщили в управлении дорог и транспорта Липецкой области.

«Создание комфортной и надежной транспортной инфраструктуры является одной из главных наших задач. Мы ежегодно увеличиваем финансирование дорожных ремонтов, что повышает безопасность движения, положительно сказывается на развитии муниципалитетов и качестве жизни населения», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.