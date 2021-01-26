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«Липецкдоравтоцентр» ввел необычную форму поощрения сотрудников – нагрудные значки

20 минут назад
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В ОГУП «Липецкдоравтоцентр» утверждена новая награда – золотые и серебряные нагрудные знаки «За отличную работу». Их уже получили 12 сотрудников предприятия – рабочие, специалисты и руководители, сумевшие реализовать крупные проекты в 2020году, которые принесли серьезную экономическую отдачу и повысили производительность труда.

– Нагрудные знаки были вручены за высокую личную эффективность и самоотдачу в работе, за безупречный профессиональный труд и значительный вклад в повышение деловой репутации предприятия. Можно сказать – это наш корпоративный орден за доблестный труд, – сказал руководитель предприятия Алексей Рубахин. – Мы считаем, людям важно видеть, что их усилия не остаются незамеченными. Система поощрений помогает увеличить вовлеченность и активность сотрудников.

За безупречный профессиональный труд, высокую личную эффективность и значительный вклад в повышение деловой репутации предприятия ЗОЛОТЫМ нагрудным знаком ОГУП «Липецкдоравтоцентр» «За отличную работу» наградили:

  • Руднева А.И., вулканизаторщика
  • Барбашину Е.В., начальника отдела контрактной службы в сфере закупок
  • Безрукавникову С.В., начальника производственного отдела по содержанию, строительству и ремонту автодорог
  • Бугакова Д.А., начальника юридического отдела
  • Гридневу М.Н., начальника планово-экономического отдела
  • Емельянову И.А., главного бухгалтера
  • Коровина А.В., заместителя генерального директора по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог Липецкой области
  • Соколова Ю.А., начальника отдела операционной эффективности

За проявленную инициативу, выдающиеся профессиональные умения, качественно и своевременно выполненную работу личный вклад в сохранение деловой репутации предприятия наградить серебряным нагрудным знаком ОГУП «Липецкдоравтоцентр» наградили:

  • Суханова С.С., слесаря по ремонту двигателей
  • Ожегову И.Б., заместителя начальника отдела контрактной службы в сфере закупок
  • Фатееву С.С., начальника отдела смет проектно-сметного бюро

Вместе со знаками отличия награжденным вручили именные сертификаты.

Следующее вручение нагрудных знаков состоится после подведения итогов 2020 года.

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