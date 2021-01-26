В ОГУП «Липецкдоравтоцентр» утверждена новая награда – золотые и серебряные нагрудные знаки «За отличную работу». Их уже получили 12 сотрудников предприятия – рабочие, специалисты и руководители, сумевшие реализовать крупные проекты в 2020году, которые принесли серьезную экономическую отдачу и повысили производительность труда.

– Нагрудные знаки были вручены за высокую личную эффективность и самоотдачу в работе, за безупречный профессиональный труд и значительный вклад в повышение деловой репутации предприятия. Можно сказать – это наш корпоративный орден за доблестный труд, – сказал руководитель предприятия Алексей Рубахин. – Мы считаем, людям важно видеть, что их усилия не остаются незамеченными. Система поощрений помогает увеличить вовлеченность и активность сотрудников.

За безупречный профессиональный труд, высокую личную эффективность и значительный вклад в повышение деловой репутации предприятия ЗОЛОТЫМ нагрудным знаком ОГУП «Липецкдоравтоцентр» «За отличную работу» наградили:

Руднева А.И., вулканизаторщика

Барбашину Е.В., начальника отдела контрактной службы в сфере закупок

Безрукавникову С.В., начальника производственного отдела по содержанию, строительству и ремонту автодорог

Бугакова Д.А., начальника юридического отдела

Гридневу М.Н., начальника планово-экономического отдела

Емельянову И.А., главного бухгалтера

Коровина А.В., заместителя генерального директора по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог Липецкой области

Соколова Ю.А., начальника отдела операционной эффективности

За проявленную инициативу, выдающиеся профессиональные умения, качественно и своевременно выполненную работу личный вклад в сохранение деловой репутации предприятия наградить серебряным нагрудным знаком ОГУП «Липецкдоравтоцентр» наградили:

Суханова С.С., слесаря по ремонту двигателей

Ожегову И.Б., заместителя начальника отдела контрактной службы в сфере закупок

Фатееву С.С., начальника отдела смет проектно-сметного бюро

Вместе со знаками отличия награжденным вручили именные сертификаты.

Следующее вручение нагрудных знаков состоится после подведения итогов 2020 года.