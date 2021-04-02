Специалисты филиала «Россети Центр Липецкэнерго» приступили к завершающему этапу работ по техперевооружению двухцепной воздушной линии (ВЛ) 110 кВ «Ситовка — Доброе». Данная линия обеспечивает электроснабжение более 18 тысяч жителей Добровского района и ряда значимых потребителей, среди которых крупные сельскохозяйственные предприятия — ООО «Агроконсалтинг», ЗАО СХПК «Липецкрыбхоз», ЗАО СХПК «Мокрое», а также детские сады, школы, районная больница, объекты водо- и газоснабжения.

В ходе реконструкции энергообъекта, начавшейся в 2020 году, энергетики произведут замену 38 опор и 1300 изношенных узлов энергооборудования, смонтируют порядка 34 км провода и грозотроса, заменят более 10 тыс линейных изоляторов. Завершение работ запланировано на конец августа текущего года. На их выполнение будет направлено более 123,4 млн рублей.

Техническое перевооружение линии позволит повысить качество и надежность электроснабжения потребителей Добровского района.

«Качественное и надежное электроснабжение — главное обязательство перед нашими потребителями. Ежегодно выполняя комплекс необходимых ремонтных и инвестиционных мероприятий, мы планомерно движемся к этой цели», — отметил первый заместитель директора — главный инженер «Россети Центр Липецкэнерго» Михаил Боев.