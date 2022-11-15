Филиал ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» напоминает об ответственности за безучётное потребление электроэнергии. Таковым признаются факты вмешательства в работу прибора учёта и его компонентов, нарушения его целостности и пломб, а также подключение к электрическим сетям минуя прибор учёта. За указанные правонарушения Правилами организации учёта и ст.7.19 КоАП предусмотрены финансовые последствия, а в некоторых случаях – уголовная ответственность.

Однако, если самостоятельно выявить нарушение в работе системы учета и оповестить об этом сетевую организацию, это не будет квалифицироваться как безучётное потребление. Данное правило не распространяется на системы учёта электроэнергии, в которые намеренно внесены конструктивные изменения, чтобы искажать объем потребляемой энергии.

Сообщить о выявленных неисправностях прибора учёта граждане могут, позвонив по телефону единого контакт-центра «Россети» 8 800-220-0-220, или оставив заявку через баннер «Обратная связь» на сайте «Россети Центр», или отправив электронное письмо на адрес [email protected], или письменное обращение в адрес филиала: Липецк, улица 50 лет НЛМК, 33. Также потребители могут лично прийти Центр обслуживания потребителей «Липецкэнерго», расположенный в Липецке на улице Октябрьская, 22, или обратиться в пункты по работе с клиентами. После подачи заявки специалисты включат обращение в план работы для замены, проверки и допуска прибора учёта в эксплуатацию на безвозмездной основе.

Возможность заменить пломбу на системах учета электроэнергии, если она повреждена, появилась и у предпринимателей. Для этого необходимо подать соответствующую заявку в адрес филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго». При направлении заявки до 1 декабря 2022 года штрафы за факт безучётного потребления электроэнергии выписываться не будут. Получить индивидуальные консультации руководства филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» бизнесмены могут в дни клиента на площадке Центра «Мой бизнес», расположенного на улице Кузнечная, 8. Задать вопросы можно по телефону горячей линии: 8-800-301-7675.