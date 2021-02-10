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Липецкэнерго обеспечило возможности для технологического присоединения новостроек для детей-сирот

24 минуты назад
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Специалисты филиала «Россети Центр Липецкэнерго» выполнили комплекс строительно-монтажных работ, необходимых для осуществления технологического присоединения четырех строящихся жилых домов для детей-сирот на станции Политово в Данковском районе. Возведение объектов осуществляется в рамках региональной программы по обеспечению жильем детей-сирот.

Мероприятия, включившие в себя монтаж 195 м провода, установку 6 опор и учетно-распределительных шкафов с электросчетчиками, проведены в кратчайшие сроки.

«Липецкэнерго активно участвует в реализации региональных и федеральных социальных программ, своевременно предоставляя электроэнергию новым инфраструктурным и жилым объектам. Участок сети для электроснабжения домов для детей-сирот в Данковском районе был построен за два дня», — подчеркнул заместитель генерального директора — директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.

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