Филиал «Россети Центр Липецкэнерго» в 2021 году отремонтирует 322 километра линий электропередачи различного класса напряжения, а также произведёт ремонт энергооборудования на 30 подстанциях 35-110 кВ. От древесно-кустарниковой растительности планируют расчистить порядка 650 гектаров трасс воздушных линий 0,4-110 кВ. На эти цели будет направлено более 152 млн рублей.

Наиболее крупными и значимыми объектами ремонтной программы Липецкэнерго в этом году станут ПС 110/35/10кВ «Доброе» и ПС 110/6кВ «Трубная-2», на которых будет произведён ремонт силовых трансформаторов. В результате повысится надёжность энергоснабжения более 19 тысяч потребителей Липецка и Добровского района, среди которых ряд объектов «РЖД», Липецкоблводоканала и АО «ЛГЭК». Кроме того, специалисты филиала усилят или заменят 1302 опоры линий электропередачи, обновят более 24 км грозотроса.

«Своевременное выполнение ремонтной программы — неотъемлемое условие повышения надёжности и качества электроснабжения потребителей, ключевой элемент подготовки электросетевой компании к осенне-зимнему периоду. Несмотря на эпидемиологические ограничения прошлого года, все запланированные в рамках ремонтной программы мероприятия были выполнены филиалом в срок. Это позволило сократить количество технологических нарушений в сетях и время их устранения», — подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.

Липецкэнерго призывает жителей области с пониманием относиться к неудобствам, связанным с временными ограничениями электроснабжения в период проведения плановых ремонтных работ, поскольку эти меры направлены на обеспечение стабильной работы энергооборудования.

Ознакомиться с графиком плановых отключений можно на сайте «Россети Центр» на главной странице в разделе «Информация об отключении», а также позвонив на прямую линию Контакт-центра «Россети»: 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный). Специалисты сообщат, являются ли отключения плановыми или аварийными, а также расскажут о сроках восстановления электроснабжения. Кроме того, информацию по вопросу отсутствия электроэнергии можно получить с помощью чат-бота Viber, присоединиться к которому можно с помощью QR-кода на сайте «Россети Центр».