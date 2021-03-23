Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в период с 19 февраля по 3 марта 2021 года провело согласованную с прокуратурой Липецкой области внеплановую выездную проверку ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в части деятельности филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» в целях проверки фактов, изложенных в поступившем обращения гражданина.

Он жаловался на неудовлетворительное состоянии линии электропередач (ВЛ-0,4кВ), запитывающей жилые дома частного сектора, расположенные по ул. Павлова в г. Грязи Липецкой области.

В ходе проверочных мероприятий выявлены 8 нарушений обязательных норм и правил в области требований законодательства Российской Федерации в сфере государственного энергетического надзора. Установлено, что капитальный ремонт линии, питающей вышеуказанные дома, не проводился; не устранены неисправности, выявленные при проведении измерений электротехнической лабораторией; выявлено загнивание опор. Таким образом, не обеспечена надежная работа ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-23Л.

По результатам проверки выданы акт и предписание по устранению выявленных нарушений. Юридическое лицо и 3 должностных лица привлечены к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ. Им назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 27 тысяч рублей.