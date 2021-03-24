Филиал «Россети Центр Липецкэнерго» в рамках ранее утвержденной ремонтной программы приступил к мероприятиям по повышению надежности энергосетевого комплекса в зоне ответственности Грязинского района электрических сетей. Особое внимание уделяется населенным пунктам и адресам, откуда ранее поступали обращения жителей региона.

В частном секторе города Грязи Липецкой области в срок до 31 мая специалистами энергокомпании запланированы ремонтные работы на воздушной линии 0,4 кВ по улице Павлова с заменой провода и установкой новых железобетонных опор.

В селе Головщино Грязинского района энергетики уже в марте 2021 выполнили реконструкцию воздушной линии 0,4 кВ по улице Карла Маркса. Это позволило перераспределить нагрузку на питающей линии и вернуть уровень напряжения в сети к нормативным показателям.

Кроме того, на 24 марта запланированы мероприятия по ремонту трансформаторной подстанции, расположенной в центре села, а на апрель 2021 года запланирован ремонт подстанции по улице Заря Коммунизма. Данные работы будут способствовать улучшению качества энергоснабжения улиц Садовая, Советская, Ворошилова и Заря Коммунизма.

Также до конца года энергетики расчистят более 30 000 кв.м поросли вдоль линий 10 кВ, питающих село Головщино, что поможет избежать перебоев в энергоснабжении при непогоде.