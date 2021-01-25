Публичное акционерное общество “Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра” в лице филиала ПАО “МРСК Центра” – “Липецкэнерго” обратилось в арбитражный суд с двумя исковыми заявлениями к публичному акционерному обществу “Новолипецкий металлургический комбинат” о взыскании задолженности по оплате оказанных услуг по передаче электрической энергии и пени. Об этом сообщили в пресс-службе арбитражного суда Липецкой области.

Как указано в исковых заявлениях, между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «НЛМК» заключен и действует договор оказания услуг по передаче электрической энергии. Однако ПАО «НЛМК» не исполнены в полной мере обязательства по оплате оказанных ПАО «МРСК Центра» услуг по передаче электрической энергии. В первом исковом заявлении речь идет о задолженности за период декабрь 2017 г. – декабрь 2019 г. в сумме 425,3 млн. рублей, а также пени в размере 97,3 млн. рублей. Во втором исковом заявлении истец просит взыскать задолженность за период январь-октябрь 2020г. в сумме 197,2 млн. рублей и пени в размере 9,9 млн. рублей.

27.11.2020 г. в адрес ПАО «НЛМК» были направлены претензии с требованием оплатить сумму задолженности и пени. Однако ответчик с требованиями истца не согласился, задолженность и пени не оплатил, в связи с чем истец обратился в суд.

Предварительные судебные заседания по обоим делам состоятся 17 февраля 2021 года.