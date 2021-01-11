Специалисты «Россети Центр Липецкэнерго» продолжают реализацию мероприятий цифровой трансформации электросетевого комплекса региона. В декабре текущего года завершены работы по модернизации 17 подстанций (ПС) 35-110 кВ Грязинского района электрических сетей (РЭС) с установкой оборудования систем телемеханики и связи. На эти цели направлено порядка 109 миллионов рублей.

В результате поэтапной реализации проекта, осуществляемого в соответствии с дорожной картой филиала по созданию Единого центра управления сетями (ЕЦУС) до 2025 года, сегодня системами телесигнализации оборудованы 198 подстанций Липецкэнерго 35-110 кВ, что обеспечило их полную дистанционную управляемость.

Автоматизация управления технологическими процессами позволяет контролировать работу всего оборудования подстанций в режиме онлайн, что обеспечивает оперативность и эффективность диспетчерского управления. Данные о состоянии энергооборудования и объеме потребления электроэнергии обрабатываются специализированной программой и по цифровым каналам поступают в Центр управления сетями Липецкэнерго. Диспетчер в режиме реального времени отслеживает состояние параметров сети – уровень напряжения, нагрузку по каждому фидеру и в целом по линии электропередачи, частоту электрического тока и другие показатели. Своевременное получение информации о текущем режиме работы энергооборудования и дальнейшие мероприятия по его оптимизации позволяют сократить потери электроэнергии и предупредить последствия технологических нарушений, что обеспечивает улучшение показателей надежности энергоснабжения потребителей и снижение затрат на оперативное обслуживание.