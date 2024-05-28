Выпускники школ могут направить документы для поступления в выбранное высшее учебное заведение в любом почтовом отделении Липецкой области. Оформить отправление можно заказным письмом, бандеролью с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении, экспресс-отправлением EMS.

Для того чтобы документы пришли вовремя и были доставлены по правильному адресу, необходимо направлять документы заранее, учитывая установленные вузом сроки подачи. Узнать контрольные сроки доставки письменной корреспонденции по России можно через Интернет.

При оформлении важно правильно заполнять адресные строки, указывая верный индекс места назначения. Адрес получателя пишется в правом нижнем углу конверта, адрес отправителя — в левом верхнем. Все данные лучше указывать полностью. Также нужно сохранять квитанцию, которую выдадут в почтовом отделении. В ней указан трек-номер, который понадобится для отслеживания письма на сайте или в мобильном приложении Почты России. Экспресс-отправления EMS курьер заберёт в удобном месте и сразу примет оплату. Упаковку для таких писем почта предоставляет бесплатно.

Если необходима помощь, можно обратиться к сотрудникам почты. Они всегда помогут правильно оформить отправку. Опись вложения необходима для гарантии того, что вы предоставили в вуз все документы. Её можно заполнить дома в спокойной обстановке при формировании пакета документов и распечатать на принтере. Уведомление, которое вернётся к вам, когда письмо будет доставлено в вуз, — это подтверждение получения документов.

В этом году приёмные кампании в большинстве российских вузов продлятся с 20 июня по 25 июля. «Сейчас в стране проходят выпускные экзамены. Хочется пожелать липецким одиннадцатиклассникам удачи и чтобы им удалось набрать достаточное количество баллов для поступления именно на те специальности, на которые хочется», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.