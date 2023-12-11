Аграрии Липецкой области активно сотрудничают с «Росагролизингом», и на 1 декабря нынешнего года через эту компанию они приобрели уже 213 единиц сельскохозяйственной техники на сумму 1,6 млрд рублей. В прошлом году за тот же период сельхозпроизводители региона купили 208 единиц техники и оборудования на общую сумму 1,4 млрд рублей.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства региона, в начале декабря текущего года Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении из резервного фонда 500 млн рублей на обслуживание льготных договоров лизинга сельскохозяйственной техники и оборудования. Средства будут направлены АО «Росагролизинг».

В этом году самым большим спросом пользовалась автомобильная техника. За 11 месяцев аграрии приобрели 101 машину. Также было закуплено 20 зерноуборочных комбайнов, 19 тракторов и 73 единицы другого оборудования, включая жатки. Полученная через АО «Росагролизинг» сельскохозяйственная техника составляет более 40% подобных закупок в регионе.

Также на рассмотрении в лизинговой компании находятся договоры еще на 11 единиц техники на сумму 49,1 млн рублей. «Достижение высоких результатов невозможно без обновления машинно-тракторного парка, – уверен начальник управления сельского хозяйства региона Алексей Телков. – Липецкие аграрии постоянно обновляют парк и приобретают новую высокопроизводительную технику».

Программа льготного лизинга сельхозтехники была запущена в 2019 году. В управлении добавили, что она стала одним из самых востребованных инструментов технической модернизации сельскохозяйственной отрасли. В августе 2023 года Правительство РФ расширило параметры программы, включив в неё автотранспортные средства, железнодорожные вагоны, контейнеры-рефрижераторы для перевозки сельхозпродукции, прицепы и полуприцепы.