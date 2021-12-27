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Липецкий агропромышленный комплекс является одной из ведущих системообразующих сфер экономики области. Он занимает второе место после металлургии в структуре валового регионального продукта. Как сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области, несмотря на непростые погодные условия, которые сложились в этом году для большинства сельхозкультур, валовой сбор по отдельным из них превысил уровень 2020-го.

Так, в регионе собрано более 3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что является третьим показателем за всю историю области. Выращено свыше 4 млн тонн сахарной свеклы. Показатель прошлого года превышен на 14%. Впервые в регионе получено 143 тыс. тонн сои. С учетом ввода в эксплуатацию в следующем году завода по переработке сои ООО «Черкизово-Масла» планируется увеличение ее посевных площадей. Всего в 2021-м в регионе собрано 750 тыс. тонн масличных культур.

В нынешнем году липецкие аграрии вырастили на 10% больше овощей борщевого набора (картофель, лук, капуста, свекла и морковь). Производство картофеля и овощей, а также сахарной свеклы и сахара будет увеличиваться и в 2022-м. Активное развитие садоводства с акцентом на закладку садов интенсивного типа, позволило в текущем году получить 95 тыс. тонн плодов и ягод. Благодаря рекордному показателю область вошла в тройку лучших в стране по этому виду продукции. И, конечно, гордостью Липецкой области стали овощи закрытого грунта. Собрав 170 тыс. тонн в 2021 году, регион сохранит первое место в России.

Производство скота и птицы на убой в живом весе составит в нынешнем году 365 тыс. тонн. Обеспеченность жителей Липецкой области свининой от местных предприятий превышает рекомендуемые в стране годовые медицинские нормы потребления в 5,5 раза, а мясом птицы — в 4,4 раза. Часть продукции поставляется в другие российские регионы. За счет строительства новых откормочных площадок к 2030 году планируется увеличить производство скота и птицы до 460 тыс. тонн в живом весе.

Также в регионе активно развивается племенное животноводство. На территории области уже действуют комплекс по производству эмбрионов мясного и молочного скота элитных пород ООО «Бетагран Липецк», селекционно-генетический центр по разведению свиней ООО «Отрада Фармз», который в 2022-м планирует ввести в эксплуатацию еще одну площадку. Также в следующем году ожидается запуск свиноводческого селекционно-генетического центра ООО «Генетика ПИК».

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности региона обеспечивают липчан все более качественными продуктами питания. За последние годы освоено производство новых видов продукции, например, таких, как рапсовое, соевое, льняное, рыжиковое и люпиновое растительные масла, снеки, соки с пребиотиками, картофель фри, премиксы, быстрозамороженная плодоовощная продукция и дрожжи.

Благодаря активному развитию АПК Липецкой области, продукция, выпускаемая местными предприятиями, не только покрывает региональную потребность, но также поставляется на внутренний рынок и за рубеж. Липецкую сельхозпродукцию импортируют более 70 стран мира. Экспорт продукции агропромышленного комплекса уже сейчас занимает второе место в региональном внешнеторговом обороте и составляет 13%. Область входит в топ-10 регионов России по поставкам продукции масложировой отрасли. Именно экспорт этой продукции в нынешнем году стал основной экспортной статьей агропромышленного комплекса Липецкой области. Его доля в совокупном объеме экспорта продукции АПК составила 57%.

В этом году Липецкую область признали регионом №1 по стабильности развития АПК. Для определения победителя анализировались данные субъектов РФ по развитию агросектора за последние пять лет. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе ноябрьской рабочей поездки в Липецкую область отметил работу липецких аграриев на заседании оперативного штаба Минсельхоза РФ по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке. Руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов тогда в ходе совещания сказал, что в Липецкой области реализуется более 30 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций свыше 100 млрд рублей. «Мы стабильно наращиваем производство сельхозпродукции, делая при этом акцент не только на количестве, но и на качестве», – подчеркнул Игорь Артамонов.