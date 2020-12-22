По данным Федеральной таможенной службы России, на 20 декабря текущего года экспорт продукции АПК Липецкой области преодолел показатель в 500 млн долларов. Эти данные предварительные, так как информация по экспорту в страны ЕАЭС пока представлена только за 10 месяцев.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области, рост экспорта продукции АПК региона к аналогичному периоду 2019 года составил 40%. За рубеж отправлено свыше 1,5 млн тонн продукции.

Достижения липецких аграриев уже сейчас позволили занять экспорту продукции агропромышленного комплекса региона второе место после экспорта основополагающей продукции всей экономики региона – черной металлургии. Продукция АПК экспортируется более чем в 70 стран мира. В основном за рубеж поставляются растительные масла, зерновые культуры, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности.

«Экспорт продукции липецкого АПК развивается очень динамично, – подчеркивает начальник управления сельского хозяйства региона Олег Долгих. – Нам удалось достичь больших успехов по многим направлениям. Липецкая область входит в топ-10 регионов страны по таким основным позициям, как экспорт продукции масложировой отрасли, экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности и экспорт прочей продукции, например, дрожжей, замороженного картофеля и соков. Уверен, что предпринимаемые в регионе системные меры, амбициозные современные проекты и в дальнейшем позволят Липецкой области занимать достойное место среди ведущих российских экспортеров».

«Липецкие земледельцы славятся своими успехами. Агропромышленный комплекс области сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.