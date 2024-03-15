Аграрии Липецкой области практически готовы к началу посевной кампании. Как сообщает региональное управление сельского хозяйства, большинство фермеров и хозяйств заранее закупили семена, удобрения, средства защиты растений, подготовили технику. С её новинками по традиции представители агропромышленного комплекса региона смогли познакомиться на Грязинском культиваторном заводе. На его территории прошло совещание, главной темой которого стала техническая готовность АПК региона к проведению весенних полевых работ.

В прошлом году аграрии Липецкой области закупили почти 700 единиц сельхозтехники и оборудования на общую сумму 5,2 млрд руб. Среди них тракторы, комбайны, сеялки, культиваторы и другие агрегаты для уборки и посева. Энергообеспеченность сельхозпредприятий области на 100 гектаров посевной площади составляет 192 лошадиные силы. Это один из лучших показателей в стране. На данный момент готовность техники к началу весенних полевых работ составляет 92%.

«Агропромышленный комплекс региона развивается, внедряются передовые технологии, обновляется техника, модернизируется производство. Наши аграрии вовремя и в полном объёме получают государственную поддержку и ежегодно демонстрируют отличные показатели», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.