Липецкие аграрии изучат технологии органического сельского хозяйства

Семинар «Технология производства и реализация продукции в органическом сельском хозяйстве» пройдёт в Липецке. Он состоится на базе Липецкого педагогического института переподготовки и повышения квалификации кадров АПК 15 декабря в 11:00.

В рамках семинара сельхозпроизводители узнают, что такое современное органическое сельское хозяйство в России и за рубежом, его законодательную базу, преимущества ведения и меры господдержки. Особое внимание будет уделено технологии производства органической продукции, её отличиям от «зелёной» продукции, а также сертификации продукции для экспорта.

Слушатели семинара смогут оценить опыт сельскохозяйственных предприятий, успешно работающих на рынке органической продукции. Всего приглашено 46 компаний, работающих в разных направлениях.

1 января 2020 года в России вступил в силу закон «Об органической продукции». Он даёт определение понятиям «органическая продукция и её изготовители», «органическое сельское хозяйство» и регулирует нормы производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации. Например, закон запрещает использовать упаковку из материалов, которые могут привести к загрязнению продукции и окружающей среды, в том числе из поливинилхлорида.

По данным Минсельхоза РФ, в России свыше 30 производителей органической продукции получили сертификаты соответствия органического производства, которые подтверждают соблюдение ими требований закона об органической продукции. Информация о них внесена в единый государственный реестр производителей органической продукции, который ведётся на официальном сайте ведомства.

В Липецкой области одно предприятие прошло сертификацию на соответствие требованиям российского законодательства по органическому производству. Это АО «ПРОГРЕСС». Органическая линейка его продукции представлена четырьмя видами: пюре яблочное, пюре из груш, пюре из бананов и пюре из манго. На этой продукции размещены специальные идентификационные знаки, которые подтверждают её безопасность и экологичность.