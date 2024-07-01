Аграрии Липецкой области знакомятся с новыми сортами озимой пшеницы. Семинар-практикум от учёных из «Национального центра зерна имени Павла Лукьяненко» прошёл в Усманском районе.

Более 60% липецких посевов озимой пшеницы – это сорта краснодарской селекции. Например, «Фёдор». Также в наших полях растут ставропольский сорт «Батя». Есть и местные – «Липецкая звезда» и другие. Практические все – с потенциалом в 100 центнеров с гектара и выше. Чтобы достичь таких показателей урожайности, необходимо учитывать особенности каждого сорта, отмечают в областном управлении сельского хозяйства. Специалисты краснодарского Центра зерна познакомили липецких аграриев с новыми технологиями выращивания и сортами озимой пшеницы, а также сортами тритикале – гибрида ржи и пшеницы, считающегося хорошей кормовой культурой.

«Перед нашими аграриями стоит задача по увеличению объёмов производства продукции АПК на четверть к 2030 году. Достичь её можно в том числе за счёт увеличения урожайности. Повышение квалификации, усовершенствование материально-технической базы, помноженные на трудолюбие наших сельхозпроизводителей, всегда дают отличные результаты», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.