Аграрии шести районов Липецкой области приступили к обмолоту кукурузы на зерно. Это последняя из зерновых и зернобобовых культур, которую предстоит убрать в регионе. «Агропромышленный комплекс Липецкой области одни из лучших в стране, – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов. – Каждый год труженики АПК показывают стабильно высокие результаты».

На начало недели с 3 тыс. гектаров было получено 27 тыс. тонн кукурузы. Всего предстоит обмолотить 70 тыс. гектаров. На данный момент в области собирают по 90 центнеров с одного гектара. В прошлом году средняя урожайность по этой культуре составила 65 ц/га.

Всех зерновых и зернобобовых получено уже 3,4 млн тонн. Основную долю составляет пшеница, ее собрано 2,4 млн тонн. Также намолочено 800 тыс. тонн ячменя и свыше 80 тыс. тонн гороха, и по последнему собран рекордный урожай. По словам экспертов, в этом году горох показал отличную урожайность, также рекордную для нашего региона – 36 ц/га.

«С учетом кукурузы на зерно липецкие аграрии планируют собрать зерновых и зернобобовых культур на уровне прошлого года, около 4 млн тонн. Тогда был получен второй за всю историю области урожай зерновых», – отметил начальник регионального управления сельского хозяйства Алексей Телков.