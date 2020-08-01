Липецкие аграрии намолотили 2 млн тонн зерна

Аграрии Липецкой области собрали 2 млн тонн зерновых и зернобобовых при средней урожайности 54,7 центнера с гектара. По оперативным данным управления сельского хозяйства региона, убрано свыше 60% площадей под озимой пшеницей.

«Кропотливая работа наших земледельцев дает хорошие результаты. В хозяйствах используется современная техника и лучшие в мире методики выращивания культур. Качество зерна сейчас хорошее, погода держится благоприятная, поэтому уборка урожая ведется круглосуточно», – подчеркнул глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства, в лидеры по урожайности вышел Долгоруковский район. Там земледельцы собирают по 57,8 центнера с гектара. Также в пятерке лучших – Елецкий (57,1), Чаплыгинский (57,1), Липецкий (56,9) и Становлянский (56,1) районы. Больше 100 тысяч тонн зерна нового урожая заложено в «закрома» Усманского (193,8), Данковского (126,5), Липецкого (112,7) Лебедянского (107,6), Тербунского (103,1) и Добровского (102) районов.

«Небольшой по территории Липецкой области сложно конкурировать с такими аграрными гигантами, как Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область. Там и площадь посевов, и валовой сбор, понятно, выше. Наши фермеры сделали ставку на урожайность и не прогадали. Липецкая область находится в числе лучших регионов по этому показателю в России», – отметил начальник управления сельского хозяйства региона Олег Долгих.