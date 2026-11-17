Больше миллиона тонн масличных культур намолотили аграрии Липецкой области. Уборка рапса и сои завершена. Подсолнечник обмолочен с 95% площадей. В текущем году под масличные культуры в регионе отведено 427,5 тыс. гектаров. На 16 ноября текущего года урожай собран с 414 тыс. гектаров. Получено 164 тыс. тонн рапса, 374 тыс. тонн сои и 464 тыс. тонн подсолнечника (все цифры в бункерном весе).

Рапс бьёт все рекорды: как по валовому сбору, так и по урожайности, которая, предварительно, составила 25,5 центнера с гектара. Средняя урожайность сои с гектара в текущем году немного ниже прошлогодней – 24,8 центнера, но это второй показатель после рекордного прошлогоднего. Подсолнечника в данный момент собирают по 23,4 центнера с гектара. Это хорошая урожайность для региона.

Урожай масличных культур в Липецкой области растёт каждый год. В прошлом году липецкие аграрии с 436 тыс. гектаров намолотили 967,7 тыс. тонн (в весе после доработки). «Миллион тонн масличных культур — серьёзный результат работы наших аграриев. Особенно радует рекордный урожай рапса. Благодарю всех, кто трудится на земле и обеспечивает такие результаты», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.