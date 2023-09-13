Уборка подсолнечника началась в Грязинском и Добринском районах. В нынешнем году под эту масличную культуру отведено 202 тыс. гектаров. Пока уборка ведётся только в двух районах. На сегодняшний день там обмолочено 500 гектаров, получено 1,2 тыс. тонн. Урожайность составляет 24 центнера с гектара.

«Подсолнечник традиционно является основной масличной культурой в регионе и занимает от 50 до 60 процентов площадей, отведенных под все масличные, – рассказал начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Алексей Телков. – В этом году планируем собрать рекордный урожай».

Продолжается уборка рапса и сои. Рапса намолочено 95 тыс. тонн, сои – 16,6 тыс. тонн. Уборку рапса ведут все районы, в которых была посеяна эта культура. Уже обмолочено 68% площадей. Уборка сои только началась, к ней приступили аграрии в девяти районах.

Всего масличными культурами в этом году было засеяно 415 тыс. гектаров. Как сообщили в управлении сельского хозяйства региона, это рекордные площади для Липецкой области. «Несмотря на сложные погодные условия в течение сезона, наши аграрии получают достойный урожай по всем направлениям растениеводства», – отметил губернатор Игорь Артамонов.