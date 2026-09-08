Липецкие аграрии намолотили уже 3 млн тонн зерна

Уборочная кампания в Липецкой области продолжает набирать обороты. Аграрии региона уже намолотили 3 млн тонн зерна. Помимо зерновых, в активной фазе уборка сахарной свёклы, рапса и сои. В ближайшее время земледельцы приступят к уборке подсолнечника и кукурузы. Несмотря на большой объём работ, хозяйства справляются с графиком.

«Труд аграриев — это основа продовольственной безопасности. Сбор урожая идёт по графику, работы ещё много, но результат уже виден. Спасибо каждому, кто сегодня работает в поле», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.