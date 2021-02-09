Предварительные итоги первого месяца 2021 года по экспорту говорят о том, что сельхозтоваропроизводители региона сумели существенно нарастить поставки продукции АПК за рубеж.

В январе текущего года экспорт увеличился практически в 3 раза (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Так, в январе 2020 года совокупный объем экспорта продукции АПК по области сложился на уровне 23,2 млн. долларов США, и основу составлял экспорт зерна. К концу прошлого года произошло смещение структуры экспорта от зерновых в сторону пищевой и перерабатывающей продукции.

Январь 2021 года подтвердил эту тенденцию – поставки за рубеж зерновых культур, (пшеницы, кукурузы, ячменя), занимавшие традиционно основную долю экспорта продукции региона, в первом месяце текущего года снизились в разы.

За первый месяц текущего года за границу было отправлено продукции липецкого АПК на сумму 66,3 млн. долларов США. При этом экспорт продукции масложировой продукции составил 80 %.

«Ставка на развитие в регионе агропромышленного кластера по выращиванию и переработке масличных культур уже приносит свои весомые плоды, – отмечает начальник управления сельского хозяйства региона Олег Долгих. – И надо учитывать, что созданные в регионе мощности по переработке масличных культур будут еще наращиваться. Безусловно, свою роль в столь значительных экспортных объемах отрасли играет благоприятная рыночная конъюнктура. Однако и итоги года 2020, и предварительные итоги первого месяца 2021 года позволяют говорить об уже сложившейся выверенной стратегии развития экспортного потенциала региона».