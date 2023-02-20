Подготовка к предстоящей посевной кампании стала одной из основных тем обсуждения на еженедельном совещании в региональном правительстве. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подчеркнул, что этот вопрос сейчас находится на особом контроле, так как из-за плохих погодных условий осенью аграриям не удалось в полном объёме завершить сев озимых культур.

Вице-губернатор Игорь Кремнёв сообщил, что структура посевных площадей скорректирована. Часть земель, отведённых под озимые культуры, будет засеяна яровыми зерновыми. Увеличатся площади под сахарной свёклой. Акцент аграрии в этом сезоне планируют сделать на масличных культурах, которые сегодня очень востребованы, в том числе и на крупных перерабатывающих производствах, которые развиваются в Липецкой области.

Обеспеченность семенами и удобрениями идёт по графику. Подготовка техники ведётся в штатном режиме.

«Семенами и удобрениями все хозяйства обеспечены. Техника есть – современная, надёжная, сейчас её готовят к работе. Как только позволит погода – наши земледельцы выйдут в поле», – прокомментировал Игорь Артамонов.