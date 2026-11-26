Липецкие аграрии за девять месяцев купили больше сельхозтехники, чем за весь прошлый год. С января по сентябрь 2026 года сельхозпредприятия региона приобрели 328 единиц новой техники на общую сумму 3,3 млрд рублей. Это больше, чем за весь 2025 год, когда аграрии закупили 320 машин.

Обновление помогает сельхозпроизводителям быстрее проводить полевые работы, повышать производительность труда и эффективность хозяйств.

«Наши аграрии продолжают обновлять технику и вкладывать средства в развитие хозяйств. Современные машины позволяют быстрее и качественнее проводить посевную и уборочную кампании, снижать потери урожая. Важно, что даже в непростых экономических условиях предприятия находят возможности для модернизации производства», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.