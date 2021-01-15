Непростые погодные условия 2020 года не помешали липецким аграриям улучшить показатели. По итогам работы агропромышленного комплекса за прошлый год наблюдается прирост как в животноводстве, так и в растениеводстве.

Липецкие аграрии продемонстрировали одну из самых высоких урожайностей зерновых в России и рекордную для региона, намолотив в среднем 55,2 центнера с гектара (с кукурузой на зерно). Валовой сбор зерновых также стал рекордным за всю историю Липецкой области и составил 4,4 млн тонн (в первоначальном весе с кукурузой на зерно). По урожайности пшеницы регион – второй в стране. Земледельцы получили с гектара в среднем по 57 центнеров пшеницы.

Самый большой урожай масличных культур собран в области в 2020 году. Он составил 812 тысяч тонн (в первоначальном весе). Липецкие аграрии также получили в прошлом году лучший за всю историю региона урожай рапса – более 115 тысяч тонн (в первоначальном весе).

Липецкая область занимает первое место в России по выходу сахара из сахарной свёклы и второе – по производству сахара. Регион второй год подряд – российский лидер по объёму производства овощей в зимних теплицах. В 2020 году собрано 149 тысяч тонн. Это на 36% больше, чем в 2019 году. Производство скота и птицы на убой прогнозно составит 378 тысяч тонн в живом весе. Это также лучший результат за всю историю региона.

«Агропромышленный комплекс – один из наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. — У Липецкой области огромный аграрный потенциал. Наши земледельцы славятся своими успехами. В 2020 году они опять превзошли свои высокие достижения».