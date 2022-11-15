Сельхозтоваропроизводители Липецкой области за девять месяцев текущего года инвестировали в новую технику на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего хозяйствами разной формы собственности приобретено 669 единиц новой техники на 4,6 млрд рублей. Это на 38 единиц больше, чем в 2021 году.

Как сообщает региональное управление сельского хозяйства, с начала года аграрии закупили 84 трактора, 77 зерноуборочных, четыре свеклоуборочных комбайна и один кормоуборочный, а также 503 единицы прочей автомобильной и сельскохозяйственной техники. В том числе с помощью различных программ компании «Росгаролизинг», которая была создана для того, чтобы развивать и модернизировать отечественный АПК, сельхозтоваропроизводители Липецкой области уже на начало ноября закупили различной сельхозтехники на 48% больше, чем за весь 2021 год. Сумма льготных кредитов по заключённым договорам, по сравнению с прошлым годом, выросла на 84%.

«Агропромышленный комплекс региона хорошо развит и продолжает осваивать новые технологии, модернизировать производство, обновлять парк техники. Мы стараемся оказывать нашим аграриям всю необходимую поддержку», – подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.