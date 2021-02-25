В рамках нацпроекта «Производительность труда» последние три месяца липецкая «Агрофирма ТРИО» повышает эффективность производственных процессов. Так, эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК) оптимизировали в компании отгрузку картофеля для производства чипсов. Применение инструментов бережливого производства позволило увеличить скорость отгрузки на 16%.

Ежегодно сельхозпредприятия группы компаний «ТРИО» производят около 90 тысяч тонн зерновых, 250 тысяч тонн сахарной свеклы, 33 тысяч тонн молока и более 50 тысяч тонн картофеля. Основные потребители продукции – «Pepsico», «Danone», «Хоппи Юнион», «Суфле Агро Рус», «KWS RUS», «Лэм Уэстон Белая Дача», «Агроснабсахар».

В этом году на предприятии запланировано увеличение производительности труда на 10%, а уже в 2023-м планируемый рост производительности составит 30%, рассказал руководитель проектов ФЦК Алексей Ролдугин. При этом особое внимание уделяется обучению персонала. В рамках национального проекта на предприятии инструментам бережливого производства и методикам повышения производительности труда обучено более 20 сотрудников, в том числе руководство агрофирмы.

В агрофирме стандартизировали выполнение операций по отгрузке, рабочие места оборудовали необходимыми материалами, сделали их удобными для сотрудников, оптимизировали хранение материалов. Сейчас работники активно высказывают собственные предложения по совершенствованию производственных процессов.

Руководитель области Игорь Артамонов считает крайне важным, чтобы липецкие компании повышали производительность, улучшали условия труда для людей и увеличивали заработную плату. «Это мощный резерв для ускорения экономического роста Липецкой области, а активное содействие в трудоустройстве жителей региона – существенный фактор финансового благополучия липчан», – отмечает Игорь Артамонов.

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. В Липецкой области участниками проекта стали более 50 предприятий строительной отрасли, ЖКХ, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и транспорта.