Более 600 тысяч тонн масличных уже собрали аграрии Липецкой области. В этом году в регионе планируется побить прошлогодний рекорд, когда намолотили 815 тыс. тонн. Уборка рапса фактически уже завершена. В бункерном весе уже собрано 133 тыс. тонн. Получить хороший урожай удалось, в том числе, благодаря высокой урожайности. С одного гектара липецкие аграрии в этом году собирали почти на 5 центнеров больше, чем в прошлом.

Обмолот сои в самом разгаре. С 70 % площадей, отведенных под эту культуру, получено в бункерном весе 267 тыс. тонн. Уборка подсолнечника набирает обороты. На данный момент под ним обмолочено более 45 % площадей, собрано 235 тыс. тонн.

«Погодные условия этим летом были непростые, однако наши аграрии, несмотря на все сложности, показывают отличные результаты. Успехи липецкого агропромышленного комплекса во многом связаны со стремлением аграриев осваивать и внедрять инновационные технологии, а также с грамотным подходом к распределению посевных площадей. Липецкий край всегда славился сельским хозяйством», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Всего масличными культурами в этом году было засеяно 415 тысяч гектаров, — рассказал начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Алексей Телков. – Это рекордные для региона площади. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что по рапсу у нас будет рекордный урожай. Уборка сои продолжается, по ней мы тоже ожидаем рекорд».

Масличные культуры очень востребованы как на российском рынке, так и за рубежом. В стране каждый год строятся мощности по их переработке. В Липецкой области на данный момент работают 8 маслоэкстракционных заводов, крупнейший из них открылся летом 2022 года. По итогам прошлого года в регионе было переработано 1 млн. тонн масличных культур и произведено около 500 тысяч тонн подсолнечного, рапсового, соевого и льняного масел. За рубеж в 2022 году было отправлено 375 тыс. тонн масложировой продукции. На 1 октября текущего года Липецкая область экспортировала уже порядка 500 тыс. тонн растительных масел и жмыхов.