Аграрии Липецкой области собрали 44,5 тысячи тепличных овощей и салатов за три месяца этого года. Это на 400 тонн больше, чем за тот же период 2023 года. Урожай томатов и огурцов получился одинаковым — по 21,8 тысячи тонн. Также сельхозпроизводители вырастили 900 тонн салатов.

Липецкая область — лидер в стране по производству овощей в теплицах с круглогодичным циклом выращивания. «Наш регион входит в топ-15 субъектов, которые обеспечивают продовольственную безопасность страны. Решение этой стратегической задачи зависит от эффективной работы аграрного сектора. Липецкая область продолжит оказывать всестороннюю поддержку сельхозпроизводителям с помощью субсидий, грантов, налоговых льгот», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.